الداخلية تحبط تهريب 14800 علبة سجائر مجهولة المصدر

نجحت مديرية أمن الوادى الجديد في ضبط 14800 علبة سجائر مجهولة المصدر مُحملة داخل سيارة نقل بدائرة مركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة بمديرية أمن الوادى الجديد، وجود سيارة (تستخدم فى أعمال التهريب) عبر الدورب الصحراوية والجبلية بالمنطقة الزراعية المتآخمة لمدينة الفرافرة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السيارة رقم (ن ج د 9345) نقل بالمقطورة رقم ( ن ق د 1757 ) قيادة "محمد ح.ح" سائق ، وبرفقته "حجاج ح.أ ، تباع ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار - بمحافظة المنيا – محملة بـ (296) كرتونة سجائر ، داخل كل كرتونة (50) قاروصة بإجمالى (14800) علبة سجائر، مجهولة المصدر.