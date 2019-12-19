نائب محافظ الإسكندرية تشارك فى حفل تخرج طلاب التعليم الدولى بكلية الطب

الإسكندرية جاكلين منير

أناب اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، للمشاركة في حفل تخريج الدفعة الثامنة للتعليم الدولي دفعة 2019 كلية الطب جامعة الإسكندرية ، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب ، وأساتذة ومسئولي برنامج التعليم الدولي بكلية الطب جامعة الإسكندرية

في مستهل كلمتها نقلت عازر تحيات و تهنئة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتمني لجميع الخريجين بدوام التفوق ، معربة عن سعادتها بوجودها في مكتبة الإسكندرية ، هذا الصرح الذي يعتبر الذراع الثقافي للإسكندرية ، وكذا فخرها كإحدى خريجات كلية الطب جامعة الإسكندرية ومشاركتها لحضور حفل تخرج الدفعة الثامنة من البرنامج الدولي الذي يضم 128 طالبا من مصر و السعودية و ماليزيا و جزر القمر

وأكدت أن هذا البرنامج وتنوع الجنسيات المشاركة به ، يبرز المكانة المرموقة لكلية الطب جامعة الإسكندرية والدور الحيوي الذي تلعبه الكلية على المستويين المحلي والدولي ، متقدمة بالتهنئة لجميع الخريجين وأسرهم الذين تحملوا الصبر والعناء ليصل أبناؤهم إلى هذه اللحظة الهامة التي ستصبح نقطة تحول و إنطلاقة قوية في حياتهم المقبلة ، لافتة في نهاية كلمتها جميع الخريجين إلى ضرورة التمسك بما تعلموه من مبادئ ومهارات وأسس علمية طيلة فترة دراستهم