محافظ الإسكندرية يستقبل البابا ثيودوروس الثانى ووفدا من الكنائس الغربية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية، اليوم، بمكتبه؛ قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس. وذلك لتهنئة المحافظ بتولي مهام منصبه محافظا للثغر، وكذا مناقشة سبل توطيد التعاون والعلاقات المشتركة بين الجانبين، بحضور المطران ناركيسوس مطران كنيسة الروم اﻷرثوذكس.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بقداسة البابا ثيودوروس الثاني وأعرب عن سعادته بتواجده معهم موجها الشكر الى قداسته على الجهود والمشروعات الخيرية التي قامت بها البطريركية خلال الفترة الماضية،. مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط مصر واليونان واصفاً إياها بأنها ممتدة و قوية و تملؤها الود والمحبة.

وأكد الشريف استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل فى أى مجالات تعاون وتفاهم بين الجانبين لاسيما بعد توقيع العديد من الاتفاقيات مع اليونان وقبرص.

من جانبه؛ هنأ البابا ثيودوروس الثاني المحافظ بتوليه مهام منصبه محافظاً للإسكندرية متمنياً له التوفيق مؤكدا على استعداد البطريركيّة لتقديم الدعم الكامل للمحافظة لاسيما أن الإسكندرية هى بمثابة وطنهم الثانى.

وأكد البابا ثيودوروس الثاني أنه على استعداد لتقديم دعمه الكامل لجميع المشروعات التي تخدم مواطني الإسكندرية، مؤكدا علي اهتمامه بتشجيع السياحة من اليونان وقبرص للمجيء إلي الإسكندرية فضلا عن زيادة تبادل العلاقات الاستثمارية والثقافية بين الشعبين.

كما استقبل اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وفدا من الكنائس الغربية بالإسكندرية، ممثلين عن كنائس الكاثوليك اللاتين ، والكاثوليك المارونية ، والأرمن الأرثوذكس الأسقفية ، وذلك للتهنئة بتوليه مهام منصبه محافظا لعروس البحر الأبيض المتوسط ، متمنين له رفعة شأنه و دوام التوفيق والرقي.

وقدم المحافظ الشكر لوفد الكنائس الغربية على تهنئته ، مؤكدا على التعاون وتقديم كامل الدعم للكنيسة ، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم ، لافتا إلى أنه كان يحرص على التواصل والمشاركة الدائمة في الأعياد والاحتفالات في كافة المناصب التي تولاها بالإسكندرية.

شارك في الوفد الأب مخلص مصري نائبا عن رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر ، والأب أشرف يوسف رئيس كاتدرائية سانت كاترين ، والأب عيد نظمي ممثل كنيسة سانت ريتا ، والأب فريد مرهيج ممثل كنيسة القديسة تريزا ، والأب كريكور موردين نائب مطران الأرمن بمصر ، وجاري بوياجيان مدير البطريركية وعضو المجلس الملي ، والأسقف سامي شحاتة مطران شمال إفريقيا أبرشية مصر والقرن الإفريقي ، والراهبة أنطونيا ممثل المدرسة الألمانية سان شارل بورميه ، والراهبة شيرنيا ممثل مدارس الراهبات الفرنسيسكانيات.