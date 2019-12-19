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محافظ الوادى الجديد يوجه بتذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:11 ص
محافظ الوادى الجديد يوجه بتذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة، ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها ،وتيسير الإجراءات لها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام علي حق الدولة وعدم التعدي عليه.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة خدمة المستثمرين، الذي تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، وذلك لمناقشة المشروعات الإستثمارية القائمة علي أرض المحافظة .

ووافق مجلس الإدارة علي تخصيص أراضي لعدد من الشركات الاستثمارية وذلك للتوسع في مشروعاتهم القائمة بعد التزامهم وجديتهم في التنفيذ، وذلك لدفع عجلة الاستثمار علي أرض الوادي الجديد وفتح أفاق جديدة للمساهمة في القضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب .

وفي سياق متصل ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة تقييم واختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة،وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ لخدمة العملية التعليمية.

وأعلن الزملوط، أن اللجنة التي تم تشكيلها لإختبار المتقدمين انتهت من تقييم واختبار 27 متقدمًا لشغل وظيفة مدير عام لإدارتي الشئون التنفيذية والتوجيه الفني بالتربية والتعليم تمهيدًا للإعلان عن نتيجة التقييم فى أقرب وقت.

أكد الزملوط، أن المحافظة شكلت لجنة ضمت في عضويتها ممثلين من التنظيم والإدارة والمستشار القانوني للمحافظة وسكرتير عام المحافظة المساعد ومدير مديرية التربية والتعليم، ولفيف من الجهاز التنفيذي وممثل عن الجامعة، و انتهت اللجنة من تقييم جميع المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام لإدارتي الشئون التنفيذية والتوجيه الفني بالتربية والتعليم تمهيدًا للإعلان عن نتيجة التقييم فى أقرب وقت.

 


الوادى الجديد

الاستثمار في الوادي الجديد

المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

مكتب خدمه المستثمرين بالوادى الجديد

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