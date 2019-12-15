محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إستكمال طريق دائري موط بتكلفة 75 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الأحد امتداد طريق دائري موط وذلك تمهيداَ لبدء العمل حتي بعد قرية غرب الموهوب مم نقطة الكيلو 3 بطول 54 كم وبتكلفة إجمالية تقدر ب 75 مليون جنيه.

وأكد الزملوط فى بيان أن هذا الطريق يساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل مدينة موط وقراها وخدمة المشروعات الإستثمارية والتنموية.

وفي سياق اخر قرر المحافظ تفويض رؤساء المراكز بالإغلاق الفوري للأفران المخالفة والمرور الدوري على الأفران للتأكد من جودة الخبز، كما وجه بدراسة حل لمشكلة القمامة بمدينة موط ووجه بقيام رؤساء المراكز بعقد لقاءات دوريه أسبوعيا مع بقري كل مركز وذلك للتعرف علي مشكلات المواطنين وحلها.

كما وجه بدراسة إمكانية توسعة طريق حي الزهور / المشرحة وحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة وتسليم عقود الملكية لسكان الحي.



طريق دائري موط (3)



طريق دائري موط (4)