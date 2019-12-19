محافظ الدقهلية رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق فيه

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسط عمال النظافة بحي شرق وغرب المنصورة، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام على التوالي مستوى النظافة وتوجه الليلة إلى شارع الدراسات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه سيتم رصف شارع الدراسات، فور الانتهاء من أعمال المرافق فيه ،ووجه لرئيس حي شرق بترميم آثار حفر بشارع الجيش ورد الشئ لاصله،ورفع مخلفات هدم بناصية شارع الدراسات على نفقة صاحبها وقال حتي لا تكون نواة لتجمعات القمامة.

وأكد محافظ الدقهلية لرئيسي حي شرق وغرب المنصورة بأنه لن يغادر المكان حتى يرى الشارع كما يجب أن يكون،وقال "مش لازم انزل عشان تنضفوا الشارع"وطلب توزيع العمال على مجموعات تجوب شارع الدراسات على الجانبين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرئيسي حي شرق وغرب بعمل الورديات معا من الساعة السادسة مساءً حتى الصباح،واكد على رئيس حي شرق برفع كفاءة الانارة بشارع الدراسات.

وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بايداع أحد المواطنين وجده في نهاية شارع الدراسات ممن بلا مأوى في إحدى دور الرعاية وتوفير كافة أنواع العلاج اللازم له.