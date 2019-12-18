سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية لمسئولى مدينة الجمالية :"تعاملوا مع الناس بحب وابتسامة "

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:56 م
محافظ الدقهلية لمسئولى مدينة الجمالية :"تعاملوا مع الناس بحب وابتسامة " محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عدد من الإدارات بمجلس مدينة الجمالية يرافقه المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز

وفي المركز التكنولوجي قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للعاملين فيه "عليكم معاملة الناس بحب وابتسامة وانجاز العمل بأسرع وقت وتوفير الجهد على المواطنين"، مؤكدا لهم أنهم يعكسون صورة الدولة ويجب أن تكون صورة راقية

وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا مع مديري الإدارات بالمجلس ، مؤكدا على تصميمه على أن تكون المحافظة نظيفة تليق بأهلها كما سيتم توفير كافة احتياجات منظومة النظافة من أدوات ومعدات ويونيفورم ومكافآت للمتميزين والمجتهدين

وأضاف محافظ الدقهلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل الجهد لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشارع ملكنا جميعا ،ولابد من الحفاظ عليه كما نحافظ على منازلنا فهذا بلدنا وعليكم العمل باخلاص وتعاون، لتحقيق المستهدف الذي تربده الدولة لابنائها وتحقيق رضاهم بابتسامة وكلمة طيبة وسرعة الأداء .

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في تنفيذ المشروعات والعمل مع الحكومة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فالجميع شركاء في الوطن.

فى سياق أخر  نظم فريق أناكتس بجامعة المنصورة اليوم  بالتعاون مع إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة " مسابقة ريادة الأعمال Milestone لطلاب جامعة المنصورة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف كل من  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ، الدكتور إبراهيم فهمى مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال بالجامعة.

أعرب الدكتور أحمد أنور العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة عن امتنانه لدعم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة و الدكتور  محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لكافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة ومن بينها مسابقة Milestone ..

وأثنى على استضافة مستشفى الأطفال جامعة المنصورة تحت قيادة الدكتور  أحمد الرفاعى مدير المستشفى لهذه المسابقة وعلى دور الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فى تنظيمها.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مركز الجمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة