محافظ الدقهلية لمسئولى مدينة الجمالية :"تعاملوا مع الناس بحب وابتسامة "

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عدد من الإدارات بمجلس مدينة الجمالية يرافقه المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز.

وفي المركز التكنولوجي قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للعاملين فيه "عليكم معاملة الناس بحب وابتسامة وانجاز العمل بأسرع وقت وتوفير الجهد على المواطنين"، مؤكدا لهم أنهم يعكسون صورة الدولة ويجب أن تكون صورة راقية.

وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا مع مديري الإدارات بالمجلس ، مؤكدا على تصميمه على أن تكون المحافظة نظيفة تليق بأهلها كما سيتم توفير كافة احتياجات منظومة النظافة من أدوات ومعدات ويونيفورم ومكافآت للمتميزين والمجتهدين.

وأضاف محافظ الدقهلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل الجهد لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشارع ملكنا جميعا ،ولابد من الحفاظ عليه كما نحافظ على منازلنا فهذا بلدنا وعليكم العمل باخلاص وتعاون، لتحقيق المستهدف الذي تربده الدولة لابنائها وتحقيق رضاهم بابتسامة وكلمة طيبة وسرعة الأداء .

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في تنفيذ المشروعات والعمل مع الحكومة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فالجميع شركاء في الوطن.

فى سياق أخر نظم فريق أناكتس بجامعة المنصورة اليوم بالتعاون مع إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة " مسابقة ريادة الأعمال Milestone لطلاب جامعة المنصورة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف كل من محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ، الدكتور إبراهيم فهمى مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال بالجامعة.

أعرب الدكتور أحمد أنور العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة عن امتنانه لدعم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لكافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة ومن بينها مسابقة Milestone ..

وأثنى على استضافة مستشفى الأطفال جامعة المنصورة تحت قيادة الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى لهذه المسابقة وعلى دور الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فى تنظيمها.