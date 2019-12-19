متسولة تعترف: استأجرت رضيعة من أمها بـ100 جنيه يوميا لاستخدامها فى التسول

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت سيدة لرجال المباحث باستئجار طفلة رضيعة من والدتها مقابل 100 جنيه يوميا لاستغلالها فى التسول بمنطقة الازبكية، معرضة حياتها للخطر ما يعد جريمة اتجار بالبشر.

كانت البداية بورود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، بتورط "سماح. ط،. ز" ، فى استئجار طفلة رضيعة، واستغلالها باستجداء المارة واستغلالها فى التسول بشارع الألفي دائرة قسم شرطة الأزبكية.

بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ اللازم وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمة والقبض عليها حيث وتبين إنها "سماح. ط"، 23 سنة، ربة منزل ، وبصحبتها الرضيعة "وعد. و. ش" ـ تبلغ من العمر 9 شهور وبحوزتها 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات ايدتها، واعترفت بتحصلها على الطفلة من والدتها "سماح. م"، 19 سنة، ربة منزل بقصد استغلالها فى التسول ـ مقابل 100 جنيه يومياً، وأضافت بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الاجرامى، ووبإرشادها ضبط رجال مباحث الأحداث والدة الطفلة فأيدت أقوال المتهمة الأولى وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.