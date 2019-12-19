صور.. ميلانيا ترامب فى سن المراهقة مختلفة تماما بعد الزواج

وكالات الأنباء

نشرت وكالة سبوتنيك للأنباء، صورا لزوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، وهي في السابعة عشر من عمرها. مشيرة إلى ان الصور يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهرت ميلانيا ترامب في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي.

You can see a hint of her new face in this one. I think, lol. pic.twitter.com/w8yfMvGrl0 — ❄☃️🛷🥌≋C≋🥌🛷☃️❄ (@H0t31Y0rb4) December 18, 2019

وكانت سيدة أمريكا الأولى عملت عارضة الأزياء في سن السادسة عشر، بجمهورية سلوفينيا.

وبفضل مظهرها، وقعت ميلانيا عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في إيطاليا حين بلغت الـ18 من العمر، قبل الانتقال إلى باريس ثم الولايات المتحدة.