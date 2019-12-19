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صور.. ميلانيا ترامب فى سن المراهقة مختلفة تماما بعد الزواج

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:01 ص
صور.. ميلانيا ترامب فى سن المراهقة مختلفة تماما بعد الزواج ميلانيا ترامب
وكالات الأنباء

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نشرت وكالة سبوتنيك للأنباء، صورا لزوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، وهي في السابعة عشر من عمرها. مشيرة إلى ان الصور يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وظهرت ميلانيا ترامب في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي.
 
وكانت سيدة أمريكا الأولى عملت عارضة الأزياء في سن السادسة عشر، بجمهورية سلوفينيا.
 
 
وبفضل مظهرها، وقعت ميلانيا عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في إيطاليا حين بلغت الـ18 من العمر، قبل الانتقال إلى باريس ثم الولايات المتحدة.
 
 

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