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تعرف على أسعار السلع الغذائية فى مدينة مطروح

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:00 ص
تعرف على أسعار السلع الغذائية فى مدينة مطروح السلع الغذائية
مطروح – حسن مشالي

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تستمر المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع والمعرض اللوجستي لبيع الخضر والفاكهة، التي تشرف عليها مديرية تموين مطروح، في بيع السلع بأسعار أقل من أسعار السوق، بنسبة 30%، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، ومنع المغالاة بالمحلات الخاصة. 

وأكد عوض هارون أحد تجار الخضر والفاكهة، أن أسعار الخضر والفاكهة، تشهد استقرارًا بعد تراجعها خلال الفترة الماضية كبير، وهناك إقبال على الشراء من المواطنين بشكل ملحوظ.

وسجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو والبطاطس 6 جنيهات والبصل 5 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و10 جنيهات والموز 8 جنيهات للكيلو والتفاح بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و25 جنيهًا، والبرتقال والجوافة بين 6 جنيهات والفراولة 12 جنيهًا.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه يتم مراقبة الأسواق، لضمان سلامة السلع المعروضة للبيع، ومدى التزام التجار بالأسعار التي يعلنون عنها، ومراقبة الأسعار لسرعة ضخ كميات أكبر في المنافذ المدعمة، حال مغالاة التجار، لعمل توازن وضبط للأسواق بنظام المنافسة وتوفير بدائل لمنع الاحتكار.

وأشار مدير تموين مطروح، إلى أنه من المتوقع استمرار حالة انخفاض الأسعار، وحدوث انخفاض جديد في أسعار العديد السلع، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطبيق التخفيضات على السلع التموينية، التي تصرف على البطاقات، مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

 

 


محافظة مطروح

انخفاض اسعار الفاكهة

اتخفاض الاسعار

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