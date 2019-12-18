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تموين مطروح: انخفاض أسعار السلع 30% بالمعرض اللوجستى للخضراوات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:00 ص
تموين مطروح: انخفاض أسعار السلع 30% بالمعرض اللوجستى للخضراوات خضراوات
مطروح - حسن مشالى

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أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، أن المعرض اللوجستى الدائم لبيع الخضر والفاكهة بأقل من أسعار السوق بنسبة 30 %، ومنافذ بيع السلع المخفضة، ساهم فى تراجع الأسعار واستقرارها، خلال الفترة الماضية، وأجبر معظم تجار الخضر والفاكهة على تخفيض الأسعار، بعد عزوف المواطنين عن الشراء من الأسواق وإقبالهم للشراء من المعرض الذى أنشأته المحافظة بالتعاون وتشرف عليه مديرية التموين.

وأضاف مدير تموين مطروح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم التغلب على زيادة الأسعار بتقليل حلقات وصول السلع للمواطن، من تاجر الجملة أو المزارعين مباشرة، بعيدا عن شوادر بيع الجملة وتجار الجملة والتجزئة، بحيث لا يضاف إلى سعر الخضر والفاكهة بالمزارع سوى نولون النقل والمصروفات وهامش ربح محدد، حيث تم التعاقد مع تاجر جملة بالبيع بأسعار مخفضة 30 % عن الأسواق، ويتم مراجعة الأسعار أسبوعياً واعتمادها من المحافظ، ومراقبة الأسعار بمعرفة مديرية التموين، بشكل مستمر، طبقاً للعقد المبرم، والذى تمت مراجعته وإقراره من الأجهزة الحسابية والرقابية، بما يضمن الحقوق والواجبات والالتزامات، لصالح المواطن.

وأصاف " أبو اليزيد " بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، بالعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومراقبة الأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطن، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة وذات جودة عالية.


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