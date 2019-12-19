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الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:17 ص
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الصحة الأمريكية: أحذروا هذا النوع من الكلاب فى محال الحيوانات الأليفة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:03 ص
الصحة الأمريكية: أحذروا هذا النوع من الكلاب فى محال الحيوانات الأليفة أحذروا هذا الكلب . أرشيفية
رويترز

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يحذر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكى من الكلاب ، خاصة تلك الجراء الجميلة الصغيرة المعروضة فى متاجر الحيوانات الأليفة.
 
فقد أفادت مذكرة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر، أن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أصابت بالمرض 30 شخصا هذا العام، دخل أربعة منهم المستشفى والسبب على الأرجح هو الجراء.
 
والسلالة المعروفة باسم كامبيلوباكتر جيجوني، ترتبط بشكل وثيق بانتشار للبكتيريا في عام 2016 قال مسؤولو الصحة إنه نتج على الأرجح عن الاتصال بكلاب صغيرة باعتها سلسلة متاجر بتلاند للحيوانات الأليفة المنتشرة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.
 
واصاب هذا الانتشار 113 شخصا بالمرض في 17 ولاية في الفترة من يناير كانون الثاني عام 2016 إلى يناير كانون الثاني 2018 واحتاج 23 منهم إلى تلقي العلاج بالمستشفى.
 
وفي الانتشار الراهن قالت المراكز إنها قابلت 24 من المرضى وإن 21 منهم قالوا انهم اتصلوا بجراء منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة.
 
وكان 12 من المصابين على اتصال بحيوانات من سلسلة متاجر بتلاند منهم خمسة يعملون بالمتاجر.
 
وقالت بتلاند ومقرها أوهايو في بيان،إنها اتخذت مجموعة من الخطوات الوقائية التي أوصى بها مسؤولو الصحة العامة منذ انتشار عام 2016.
 
وفي المرتين قالت الشركة إن هذه السلالة من البكتيريا لم تنشأ من أي من متاجرها.
 
وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم او تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري وقالوا "لا تترك الكلب يلعق وجهك أو المنطقة المحيطة بفمك" . 
 

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