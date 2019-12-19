السيطرة على حريق بشقة فى الدقهلية بسبب ماس بالتكييف

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بشقة فى طلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الثامن ببرج على النيل بناحية مركز طلخا

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بخمس سيارات من الحماية المدنية، وثلاثة سيارات إسعاف، وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية،

وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى من التكييف الموجود بغرفة النوم، مما أدى إلى اشتعال واحتراق غرفة النوم بالكامل، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بشرية.