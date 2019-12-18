انقلاب سيارة داخل ترعة بالدقهلية ومصرع قائدها

الدقهلية شريف الديب

لقى سائق مصرعه بعد انقلاب سيارته داخل ترعة السلام بناحية مركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة السلام، طريق ترعة السلام الجمالية،وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم انشال السيارة بمعرفة الاهالي، وتم حجز السيارة بقسم شرطة الجماليه، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة مقيم مركز المنزلة، وتم دخول الجثمان مشرحة مستشفي الجمالية، وتحرر محضر بالواقعة، ووضع الجثمان والسيارة تحت تصرف النيابة.