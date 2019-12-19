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الأمم المتحدة: تعهدات من الدول بتقديم أكثر من 3 مليارات للاجئين

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:30 ص
الأمم المتحدة: تعهدات من الدول بتقديم أكثر من 3 مليارات للاجئين لاجئون سوريون
رويترز

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قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، في ختام مؤتمر وزاري اليوم الأربعاء، إن الدول تعهدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم اللاجئين ونحو 50 ألف مكان لإعادة التوطين.

 

وقال فيليب جراندي المفوض السامي، إن المنتدى العالمي بشأن اللاجئين وسع الشراكة في المسؤولية من أجل 25.9 مليون لاجئ فروا من الحروب والاضطهاد واستقروا بشكل أساسي في دول فقيرة مجاورة.

 

وأضاف جراندي -في مؤتمر صحفي- أن المليارات الثلاثة تأتي إضافة إلى تعهدات من البنك الدولي وجهات أخرى.

 

وذكر أن القطاع الخاص تعهد بتقديم 250 مليون دولار لكنه أوضح أن كل هذه الأرقام أولية.

 

وقال جراندي إن ألمانيا ، التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تعهدت بتقديم نحو 1.7 مليار يورو. مضيفا أن بنك التنمية للبلدان الأمريكية تعهد بتقديم مليار دولار لمناطق تستضيف لاجئين في أمريكا اللاتينية في حين أعلن البنك الدولي عن تعزيز التمويل لمشروعات تدعم اللاجئين بنحو 10 في المائة ليصل إلى 2.2 مليار دولار.

 

وقال إن الدول تعهدت بتوفير 50 ألف مكان جديد لإعادة التوطين وممرات قانونية أخرى للاجئين لتظل في الدول المضيفة.

 

 


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