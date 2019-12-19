إحالة عامل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من شركة بالنزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة عامل إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من شركة.

وبدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بأن مالك شركة أنظمة روبورتية، اكتشف سرقة (5 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"- و20 شاحن للأجهزة – كاميرا) من الشركة ملكه.

بإجراء التحريات، وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة توصل لرجال المباحث إلى هوية المتهم وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متنوعة").

بتقنين الإجراءات داهمت المتهم قوة والقت القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"؟.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث المسروقات المستولى عليها لدى عميله (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.