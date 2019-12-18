سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مسجل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى البساتين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:23 م
إحالة مسجل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى البساتين محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة البساتين، باحالة مسجل خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن موظف ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة النوم الخاصة به.
 
وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات، وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة مسكن"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
 
 

البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

سرقة شقة فى البساتين

سرقة الشقق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة