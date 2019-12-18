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CNN: ترامب يراهن على "الشيوخ".. و6 ساعات نقاش قبل التصويت على العزل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:50 م
CNN: ترامب يراهن على "الشيوخ".. و6 ساعات نقاش قبل التصويت على العزل ترامب ومظاهرات تطالب بعزله
كتبت:نهال طارق

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بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب الأمريكي، لمناقشة مواد عزل الرئيس دونالد ترامب، والتى من المقرر أن يتم التصويت عليها فى نهاية الجلسة.

وبحسب ما نشرته شبكة CNN، فإن المناقشات خلال الجلسة ستمتد 6 ساعات، يعقبها تصويت أعضاء المجلس.

وعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اجتماعه الصباحي مع كبار المساعدين وأعضاء مكتب مستشار البيت الأبيض في ضوء تصويت مجلس النواب اليوم حيث خطط المساعدون للمضي قدمًا بعد أن أعلنت رئيسة مجلس الأمن نانسي بيلوسي عن التحقيق في عزله في سبتمبر.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لشبكة CNN، فإن ترامب قضى آخر 24 ساعة على الهاتف مع كبار المسئولين والمشرعين الجمهوريين، وأعرب عن غضبه من بيلوسي وتطلع إلى ما ستبدو عليه محاكمته في مجلس الشيوخ.

وقال أحد الديموقراطيين البارزين إن السبب وراء عدم قول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي متى سيتم نقل مواد المساءلة هو أنها يتعين عليها تعيين مديرين للجلسة من أجل إحالة لائحة التهم إلى مجلس الشيوخ، حيث إنه من أجل تسمية المديرين، يتعين على المواد أن تمرر من مجلس النواب ومن ثم يتعين على المجلس أن يناقش ثم يحدث بعدها عملية تصويت على قرار منفصل يمنح بيلوسي سلطة تسمية المديرين.

فى المقابل، دافع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي سيناتور ولاية كاليفورنيا عن الرئيس ترامب هذا الصباح في مقابلة مع شبكة CNN، قائلاً إن الرئيس "لم يفعل شيئًا لتتم إدانته".

وفي السياق نفسه أعلنت لجنة قواعد مجلس النواب موافقتها على ست ساعات من النقاش في قاعة المجلس اليوم بشأن قرار عزل الرئيس ترامب، حيث سيصوت المجلس على لائحة الادانة المقدمة ضد ترامب التي تتضمن إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس، ووفقًا للقرار الذي وافقت عليه اللجنة لن يتم السماح بإدخال تعديلات.

كما سمحت لجنة قواعد مجلس النواب للمجلس بالموافقة على قرار بتسمية مديري جلسات العزل بعد إقرار مقالات الإدانة.

 

 

 


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