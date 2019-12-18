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ممنوع في البيت الأبيض.. البالونات والجينز والبروكلي والمشروبات الكحولية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:39 م
ممنوع في البيت الأبيض.. البالونات والجينز والبروكلي والمشروبات الكحولية البيت الابيض- ارشيفيه
هند المغربى

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العديد من القرارات الغريبة وغير المفهومة يشهدها البيت الأبيض خلال فترات الرئاسة المختلفة لرؤساء مختلفين، فالرئيس الأمريكي يتمتع بالكثير من الامتيازات خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، منها إقامته في البيت الأبيض والحصانة الدبلوماسية، والعديد من المميزات.

 

ووفقا لقواعد وتقاليد يفرضها عدد من الرؤساء ، فهناك عدد من الأشياء يُمنع تداولها في البيت الأبيض، ومنها ما قام به الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من حظر استخدام الهواتف المحمولة في البيت الأبيض للحد من التسريبات الأمنية، وفق تقرير صحيفة " عين الإخبارية " ولم يكن ترامب الوحيد الذي فرض قائمة بالأشياء الممنوعة خلال فترة رئاسته، فقد سبقه عدد من الرؤساء في أمريكا

جورج بوش الابن و حظر ارتداء الجينز

جورج بوش
جورج بوش

 

بعد 6 أيام من توليه منصب الرئاسة عام 2001، حظر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ارتداء الجينز خلال فترة العمل، حيث كان يرغب في استعادة الزي الذي كان متداولا خلال فترة رئاسة والده، إلا أن بعض الأشخاص حصلوا على استثناءات ومنهم نجم فرقة الروك "يو تو" (U2) الإيرلندي بونو، عندما زار البيت الأبيض عام 2005

https://youtu.be/tQmTeVf2nJ8.

 

زوجة الرئيس رذرفورد هايز ترفض المشروبات الكحولية في البيت الأبيض

زوجه الرئيس هايز
زوجه الرئيس هايز

 

منعت لوسي هايس، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق رذرفورد هايز، المشروبات الكحولية بين عامي 1877 و1881.

كما منعت إليانور روزفلت جميع أنواع الكحول، خلال فترة حكم زوجها فرانكلين، أما الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، فلم يكن من محبي المشروبات الكحولية.

 

ممنوع البالونات في البيت الأبيض

استبعد البيت الأبيض عام 2017 عددا من الأشياء عندما فتح أبوابه للزائرين ومنها الألعاب النارية والسكاكين والبالونات.

ويربط العديد من الخبراء منع البالونات بالحادثة التي وقعت عام 2016، عندما وقعت عدة بالونات على أرض البيت الأبيض مسببة ذعرا أمنيا.

بوش الأب والبروكلي

شن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب حملة شرسة على البروكلي خلال فترة رئاسته، ليقوم بحظر تناوله ليس في البيت الأبيض فقط وإنما في القوات الجوية.

وبرر بوش الأب موقفه بأن أمه أرغمته في صغره على تناوله ولم يعجبه، وقال: "الآن أنا رئيس للولايات المتحدة ولن آكل المزيد من البروكلي".


البيت الابيض

ترامب

ممنوع فى البيت الابيض

أمريكا

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