5 عادات سيئة تسبب انتفاخ البطن.. أهمها المشروبات الغازية والأكل قبل النوم

كتبت أمل علام

قال موقع" Step to health"، إنه لمنع انتفاخ المعدة، من المهم جدا تناول الطعام أثناء الاسترخاء، ومضغ الطعام جيدًا، حتى لا يتراكم الهواء داخل البطن، وإن وجود معدة منتفخة ليس دائمًا من أعراض تراكم الغازات، فالدهون المخزنة، يمكن أن تكون سببا، ومع ذلك، فإن معظم النساء اللاتي يعانين من الانتفاخ في المعدة لديهن أسباب أخرى وراء ذلك.



الوجبات الجاهزة

فعند حدوث انتفاخ من المحتمل أن يكون لدى الجهاز الهضمي الكثير من الغازات، نتيجة لسوء عادات الأكل واستهلاك أطعمة معينة.

تعرف على بعض العادات الأكثر شيوعًا التي تسبب انتفاخ في المعدة...

1. الحساسية الغذائية..

يجب عدم إغفال الحساسية الغذائية، بالإضافة إلى التسبب في انتفاخ المعدة، فإنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى، إذا كنت تعتقد أنك محصن ضد الحساسية الغذائية، فعليك التفكير مجددًا، خاصة عندما تلاحظ أن معدتك قد انتفخت.

على سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين هضمه، ونتيجة لذلك لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي التي تشمل انتفاخ المعدة، يحدث شيء مشابه جدًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، لذلك من المهم تعديل نظامك الغذائي وتجنب تلك الأطعمة.



الاطعمة المصنعة تسبب الانتفاخ

2.

الأطعمة المصنعة..

تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات عالية من الصوديوم، وغيرها من المواد التي لا تحقق أي فوائد للمعدة، الصوديوم هو أحد الأسباب الرئيسية لاحتباس السوائل في الجسم، وهو سبب آخر من أسباب المعدة المتضخمة، أو المنتفخة، يؤثر هذا أيضًا على تلك الأطعمة المقنعة بطوابع "صحية" أو "خفيفة" أو "صفر"، والتي تحتوى في الواقع في وجود كميات عالية من الصوديوم والمكونات الأخرى، ولكن بكميات أقل قليلاً ، لذلك حاول أن تختار الأطعمة الطبيعية، وتلك المصنوعة في المنزل، قم باستهلاك المزيد من الفواكه، والخضراوات، وحبوب القمح الكاملة، التي هي أقل بكثير من الصوديوم أو خالية تماما من الصوديوم.



الاكل بسرعة

3.

الأكل بسرعة كبيرة..

من المهم جدًا تناول الطعام بشكل معتدل ومضغ الطعام جيدً، الأكل على عجل سيؤدي بنا إلى ابتلاع الهواء دون إدراكه، مما قد يؤدي أيضًا إلى انتفاخ في المعدة، كثير من الناس لا يقضون وقتًا كافيًا في الأكل بطريقة صحية، ولهذا السبب تبدو معدتهم منتفخة طوال الوقت، لذلك من المهم للغاية مضغ طعامك جيدًا، وتناول الطعام ببطء من أجل الحصول على هضم أفضل، ومنع تراكم الهواء في المعدة.



المشروبات الغازية

4.

استهلاك الكثير من المشروبات الغازية..

المشروبات الغازية، يمكن أن تنعشنا وترضينا عندما نكون عطشى، ومع ذلك، فهي ليست الخيار الأفضل لجسمنا لأنها لا توفر فوائد غذائية وتحتوي على مواد تؤدي إلى التهاب المعدة، وتسبب مشاكل هضمية أخرى، كما أن المحليات الصناعية تسبب أيضا انتفاخ المعدة، لذلك يجب تجنب استهلاك المشروبات الغازية، واختار بدلاً من ذلك شرب المزيد من الماء، والعصائر الطبيعية.



تناول الطعام بسرعة

5.

الأكل قبل الذهاب للنوم مباشرة..

من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها كثير من الناس، هو تناول وجبة العشاء قبل النوم مباشرة، العشاء هو الوجبة الرئيسية التي يجب تناولها قبل ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل من النوم، ويجب أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، الأكل قبل النوم هو عادة يمكن أن تسبب زيادة الوزن والالتهابات في الجسم، الأكل مباشرة قبل النوم هو عائق للهضم الجيد، ويمكن أن يخلق مشاكل مثل الإمساك، لذلك يجب أن تأكل قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل، وقبل كل شيء تناول الأطعمة الخفيفة، وإذا لم يكن لديك خيار آخر، فتناول كمية صغيرة من الفاكهة أو اللبن.

تذكر أن أهم وجبة في اليوم هي وجبة الإفطار. لذلك، تناول وجبة فطار، وغداء جيدة، وعشاء خفيف فقط، من أجل هضم أفضل.