3 فرق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تتأهل لنهائى مسابقة هالت العالمية

كتب محمد صبحى

استضاف طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعام الرابع على التوالى، مسابقة هالت العالمية لريادة الأعمال.

وقال بيان صادر عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن المسابقة تهدف إلى دعم شباب الجامعات المختلفة فى محاولة منهم لإيجاد حلول ريادية لمشاكل عامة تواجه البشرية،وذلك من خلال عرض المشكلة على الشباب ومساعدة ملايين من الأشخاص حول العالم.

وتابع البيان ، يتمثل تحدى هذا العام من المسابقة فى استخدام مصادر البيئة المختلفة عن طريق تطوير الأنظمة الحالية أو إيجاد بدائل لها من أجل تحسين البيئة و الاعتناء بمصادرها وتطويرها والمحافظة عليها.

وشارك من مدينة زويل هذا العام 40 فريقا من الأقسام المختلفة من جامعة العلوم والتكنولوجيا ؛ قسم الهندسة البيئية، قسم هندسة الطاقة المتجددة، وقسم النانوتيكنولوجي، قسم هندسة الاتصالات، قسم علوم الطب الحيوي.

وتنوعت أفكار الفرق المشاركة فى مجالات مختلفة تهدف جميعها لتحسين حياة فئات كبيرة من الشعب المصري وإيجاد بدائل لمشاكل البيئة في مصر؛ كما تأهل 3 فرق من أصل 40 فريقا هذا العام ،وحصل فريق "نانو فيشين" من قسم علوم النانو على المركز الأول حيث تمكن هؤلاء الطلاب بإعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة باستخدام تقنية النانو بهدف الوصول مادة نانوية يتم استخدامها لدهان الحوائط لحجب الصوت والتي من الممكن استخدامها في الأماكن العام كالمستشفيات والمدارس والجامعات.

أما الفريق الثاني " P Marble " فقد قاموا بتحويل البلاستيك الي رخام من خلال معالجة البلاستيك بالحرارة والضغط وإضافة بعض المواد الكيميائية التي ليس لها اي رائحه وأمنه على الصحة العامة ,ومن ثم سيتحول البلاستك الي مادة بالألوان صلبة تتحمل الحرارة ويمكن تشكيلها .

وفى نفس السياق ، إن الفريق الثالث المؤهل للمشاركة فى المسابقة العالمية فريق " فريار" حيث يتمحور مشروعهم حول استغلال مخلفات البلاستيك في صناعة اقمشة البوليستر من هذه النفايات مما سيسهم بدوره إلى تقليل البصمة الكربونية.

ومن المقرر أن يشارك الثلاث فرق المؤهلة فى تصفيات هالت العالمية على جائزة وقدرها مليون دولار والمحلية على جائزة وقدرها مليون جنيه مصرى التى سوف تجري فى مارس 2020.

الجدير بالذكر أن شارك عدد من أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا و البورصة المصرية وكذلك جامعة الاسكندرية محكمين لهذة المسابقة وايضا من رياديي الأعمال.