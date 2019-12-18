وكالة الأنباء المغربية: العاصمة الإدارية بالقاهرة تخفف الضغط البشرى والعمرانى

كتبت – هناء أبو العز

بثت وكالة الأنباء المغربية، مقطع فيديو من داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ، مشيرة إلى أنها ستخفف من الضغط البشرى والعمرانى لجمهورية مصر.

مصر... عاصمة إدارية جديدة لتخفيف الضغط العمراني والبشري على القاهرة#مصر #القاهرة pic.twitter.com/pQqqaMM0g9 — Agence MAP (@MAP_Information) December 18, 2019

وقالت فى الفيديو، إن الآلاف من العمال والمهندسين والفنيين، من شركات "متعددة الجنسيات" يواصلون العمل على قدم وساق بورش إحداث العاصمة الإدارية الجديدة بضواحي القاهرة، التي ينتظر أن تنتقل إليها رسميا مؤسسات الدولة بداية من يونيو المقبل.

وأشادت الوكالة المغربية بالعاصمة الإدارية، ليست عاصمة سياسية جديدة لمصر عوضًا عن القاهرة، ولكنها مدينة من جيل "المدن الذكية" تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع ما يعادل 7 مرات مساحة باريس و4 مرات مساحة واشنطن ، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالي بها أزيد من 300 مليار دولار.