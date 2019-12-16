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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:22 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى السيسى فى المنتدى

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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الرئيس انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر انتبهنا لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، وخلال العام القادم ستنتقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة، لتقليل تدخل العامل البشري

 

السيسى: أجهزة مخابراتية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لإيذاء الدول

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أهمية وخطورة الوعى، قائلا: "يبقى الوعى اللى بقالى 5 سنين بتكلم عليه والناس ممكن تكون زهقت منى، والتقدم اللى بنتكلم عليه بدا وبنتعامل معاه وهيأثرفينا ونتأثر بيه مفيش غير انه احنا نبقى فاهمين ممكن لو مخدناش بالنا منعرفش يعمل فينا إيه؟.

 

السيسى بمنتدى شباب العالم: "معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلماء عقول باهرة رائعة تعمل بالتكنولوجيا وتعمل بالعلم، والسياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومى ولصالحهم.

 

مدير عام الأمم المتحدة للسيسى: أنتم أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلماء عقول باهرة رائعة تعمل بالتكنولوجيا وتعمل بالعلم، والسياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومى ولصالحهم.

 

بوريس جونسون يطالب نواب المحافظين إتمام بريكست..والملكة تلقى خطابا الخميس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقول عند تشكيل البرلمان الجديد، للجيل القادم المكون من أكثر من 100 نائب جديد من حزب المحافظين أنهم يتحملون مسئولية تغيير الحزب إلى الأبد ، لأنه يضع خططًا للتصويت الأول على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل موسم الأعياد.

 

 

رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والتعليم على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم ، كلا من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، والدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، لمتابعة عدد من الملفات .

 

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار فى شهرين

تراجعت الليرة التركية حوالى 0.6 % أمام الدولار، اليوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها فى نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار فى الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، متراجعة نحو 0.6 %عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120.


موجز اخبار مصر

السيسى

اليوم السابع بلس

الليرة التركى

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