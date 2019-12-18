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وفد من جامعة المنوفية في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:08 م
وفد من جامعة المنوفية في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة جانب من الجولة
المنوفية - محمود شاكر

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شارك وفد من طلاب جامعة المنوفية  في زيارة العاصمة الإدارية الجديدة تحت اشراف إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة ،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وقد أكد رئيس الجامعة علي أهمية هذه الزيارات لما لها من توعية الطلاب بالجهود المبذولة من الدولة للإرتقاء بمصرنا الحبيبة، وخلق بدائل واقعية، للتغلب علي المشكلات التي تواجهها وتوضيح المفاهيم المغلوطة، والمعلومات المضللة، وخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة ولتوضيح الرؤية الكاملة للطلاب، مؤكدا مبارك علي دعمه لمثل هذه الزيارات.

وقال الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بأن الوفد رافقه، كلا من محمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة، والمقدم محمد عبد اللطيف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وطارق كمال وهبة القط مشرفي الوفد وأسماء الهادي إداري.

وقد تم زيارة كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، وحي الوزاراتد، ومسجد الفتاح العليم، وكان في استقبال الوفد اللواء وائل العربي، المسئول عن أمن المسجد، والذي قام بشرح وافي عن المسجد، ومكوناته، وإمكانياته، والطاقة الاستيعابية له، والقاعات الملحقة به، وتم الرد علي كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب.

فى سياق أخر اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء كليات الجامعة فى اللقاء الشهرى لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم، والذى استضافته اليوم كلية التربية بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

استهل مبارك اللقاء بتهنئة الدكتور محمود قورة، لتعيينه عميدا لكلية الطب والشكر للدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب السابق لما قدمه خلال سنوات عمله ومجهوداته فى تطوير الكلية والمستشفيات الجامعية، والتهنئة للدكتورة أمل عيسى لتوليها مهام عمادة كلية الصيدلة والشكر للدكتورة وفاء زهران عميد الكلية السابق لما قدمته من مجهودات خلال فترة توليها عمادة الكلية، والتهنئة للدكتورة هيام عياد لتوليها مهام عمادة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها.

وبدأ الاجتماع بعرض قدمته الدكتورة هبه الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بالكلية عرضت خلاله أنشطة المركز، والمركز الذى حققه بين الجامعات، والمسابقة المزمع تنظيمها لاختيار أفضل جامعة فى محو الأمية والاستعدادات اللازمة للوصول إلى أفضل المراكز والفوز بها وتكاتف جميع الطلاب لحل مشكلة الأمية بالمحافظة، وتكليف كلية التربية بإعداد حقيبة تدريبية وتنظيم ورش عمل بالكليات لتدريب الطلاب على كيفية محمو الأمية وتعليم الكبار.

كما  شهدت كليه الهندسة بجامعة المنوفية اليوم، فعاليات اليوم الختامى للمعرض المحلى للعلوم والهندسة (ISEF 2020 ) بقاعة الإحتفالات الكبرى بكلية الهندسة جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم.

شارك بالحفل مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الآباء والأمناءبالمنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة فتحية خيري مدير الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، الدكتور مجدي سعفان وكيل الكلية لشئون الدراسات، الدكتور وائل يحيي مدير إدارة التعليم الاكتروني، والدكتور مجدي زكي رئيس لجنه التحكيم،عبير ابراهيم منسق معرض ايسف العربى ، ولفيف من أساتذة الجامعة و قيادات التربية والتعليم  وعدد من رجال الأعمال.

 

ويهدف معرض (ISEF  2020 ) يهدف إلى تشجيع الطلاب على الإهتمام بالعلوم بمختلف أشكالها سواء ( العلمية - الإجتماعية – السلوكية – الرياضيات ) وكذا تعزيز ثقة الشباب والطلاب فى أنفسهم فى تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى واقع ملموس.

شهدت فعاليات المعرض عرض نبذة مختصرة عن تاريخ وأهداف مسابقة (ISEF 2020 ) فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع على المستوى المحلى والعالمي بطريقة البحث العلمي الصحيح .

واكد مختار شاهين أن المعرض يشارك فيه طلبة التعليم ما قبل الجامعي من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوى لتحفيز الطلاب على التميز والإبتكار والتفوق، لافتا الى أن المشاريع المقدمة تشمل مجالات ( الكيمياء – الكيمياء الحيوية – الإلكترونيات – الهندسة الميكانيكية – الطبيعة – الطبيعة الحيوية – البيئة – العلوم السلوكية ) .


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جامعة المنوفية

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العاصمة الإدارية الجديدة

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