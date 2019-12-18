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وزير قطاع الأعمال: توفير كتالوج إلكترونى عن السلع التى تصدر للدول الإفريقية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:59 م
وزير قطاع الأعمال: توفير كتالوج إلكترونى عن السلع التى تصدر للدول الإفريقية المنتدى الإقتصادى المصرى الايطالي
كتب مدحت وهبة

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صرح المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، بأن الوزارة على استعداد كامل للتعاون مع أى شركة إيطالية لديها رغبة فى التعاون بمجال النقل، حيث إن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لزيادة حجم التجارة والصادرات المصرية، مشيرا إلى أنها أطلقت المرحلة الأولى "مبادرة جسور" من خلال إطلاق أول خط ملاحى بين ميناءى العين السخنة ومومباسا في كينيا منتصف أكتوبر الماضي لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية، ومساعدة المصدر المصرى على توصيل منتجة إلى 10 دول إفريقية.

وأضاف توفيق أن المبادرة تقدم خدمات وساطة وخدمات تسويقية ، فضلا عن تيسير عملية متابعة المنتج خلال مختلف مراحل التصدير، كما أنه من المقرر استكمال خدمات مبادرة "جسور" فى الربع الثانى من عام 2020 ، وأننا نسعى إلى توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين فى مجالات الصناعة والتجارة الخارجية، من خلال الشركات التابعة لها.

وأشار توفيق إلى أنه رغم احتواء المبادرة على 5 خدمات مختلفة فإنها تضمن للمصدر التعامل مع شباك واحد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتصدير منتجه للدول الإفريقية، لافتا إلى أن الحكومة والبنوك تقدم الدعم للمصدر المصرى عن طريق توفير "كتالوج" إلكترونى عن السلع التى يمكن تصديرها للدول الإفريقية، كما أنها تدعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالى الثانى، الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.


وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

كتالوج إلكتروني السلع التى تصدر للدول الافريقية

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