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رئيس جهاز تنمية التجارة يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار فى مصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:36 م
رئيس جهاز تنمية التجارة يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار فى مصر المنتدى الإقتصادى المصرى الايطالي
كتب مدحت وهبة

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كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة بالإضافة إلى المناخ الآمن للاستثمار داعيا الشركات الإيطالية أن تستثمر فى مصر.

وتابع:" نحن نتحدث عن المكاسب والمنافع المشتركة بين مصر وإيطاليا وهى كثيرة ومتعددة لأننا فى مجال التجارة الداخلية وهو الاهتمام الأول، نظرا للعائد السريع والمضمون ونحن لدينا شركاء من دول الهند والإمارات واليونان ولبنان وفرنسا فى مجال إنشاء المراكز اللوجيستية التجارية وقريبا السوق الإيطالى، والاستثمارات الخارجية فى مجال التجارة الداخلية تؤكد احتياجات السوق المصرى، خاصة أن لدينا أكثر من 100مليون مستهلك فى كافة المجالات.

وأشار عشماوى أنه يوجد فى مصر فرص فى المراكز اللوجيستية والسلاسل التجارية وإنشاء المولات والهابير والسوبر ماركت.

جاء ذلك خلال مشاركتة فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى الثانى، الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية.


رئيس جهاز تنمية التجارة

ابراهيم عشماوى

الشركات الإيطالية

الاستثمار في مصر

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