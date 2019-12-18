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وزير الصناعة: 7.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:21 م
وزير الصناعة: 7.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى
كتب ــ مدحت وهبة

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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثانى والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور  على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وسفير إيطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي.


وقال الوزير، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وايطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.


 واشار نصار إلي أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا فى تعزيز التواصل والترابط بين قارتين إفريقيا وأوروبا.



 لفت الوزير الى اهمية تعزيز التعاون المصرى الايطالى المشترك فى اسواق الدول الافريقية خاصة فى ظل الامكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين سواء فى المجال الصناعى او التجارى ، مؤكداً ان ورشة عمل صنع فى افريقيا التى نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر  الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة  بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد فى السوق الافريقى عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد .

 ودعا نصار مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.




 


وزير الصناعة

عمرو نصار

التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا

ايطاليا

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