"المصرية للجملة " : تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بالصعيد

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تطوير منافذ وفروع الشركة فى محافظات الوجه القبلى من بنية تحتية وتدريب العاملين حيث يتم توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أعلنت عن مناقصة رقم 2 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت الطعام الخام المحلى بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على ان يتم البدء فى توريد فى الفترة من 20 يناير حتى 5 فبراير 2020.

