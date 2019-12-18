افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فاعليات المنتدى الإقتصادى المصرى الإيطالي والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، وبحضور كل من عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية والسفير الإيطالي بالقاهرة وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط.
ويهدف المنتدى المصرى الإيطالى، لتعزير الشركاات بين مصر وإيطاليا وفتح آفاق جديدة من أجل خلق مشروعات جديدة بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وكبرى الشركات الإيطالية.
وزير التموين يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادى "المصرى ـ الإيطالى"الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:15 م
المنتدى الإقتصادى المصرى الايطالي
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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فاعليات المنتدى الإقتصادى المصرى الإيطالي والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، وبحضور كل من عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية والسفير الإيطالي بالقاهرة وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط.
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