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وزير التموين: نستهدف تحقيق نمو اقتصادى 6% العام الجارى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:35 م
وزير التموين: نستهدف تحقيق نمو اقتصادى 6% العام الجارى المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر لها أثر كبير فى تحسن الاقتصاد وخلق مجالات جديدة مع  العديد من الدول، موضحا أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق نمو اقتصادى 6%.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى الثانى، الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية وسفير ايطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالى.
 


وزير التموين

المصيحلى

تحقيق نمو اقتصادى

المنتدى المصرى الايطالي

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