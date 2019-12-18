وزيرة الهجرة تهنئ القمص أنجيلوس سعد لإطلاق اسمه على متنزه فى كندا

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهنئة للقمص أنجيلوس سعد، راعى كنيسة العذراء والأنباء أثناسيوس؛ لتكريمه من جانب مجلس مدينة "ميسيساجا" الكندية، وإطلاق اسمه على متنزه"Fallingbrook" بالمدينة تقديرا لدوره على مدار 40 عاما فى خدمة المجتمع.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بما تقدمه الجاليات المصرية بالخارج من جهود لخدمة الإنسانية، وتفانى أبنائها فى الاندماج فى المجتمعات والثقافات المختلفة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، جهود القمص أنجيلوس سعد في دعم الجالية المصرية في كندا، ودوره في تأسيس اكبر مدرسة مصرية بكندا ومتحف تعليمى للحضارة المصرية، ومشاركته في فعاليات رفع العلم المصرى على برلمان أونتاريو، وتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصرى فى كندا، بالإضافة إلى دوره الوطنى فى شراء شهادة بلادى الدولارية ودعم الاقتصاد المصرى فور طرحها، وقيامه بتنظيم زيارات لأبناء الجيلين الثانى والثالث بزيارات لمصر وربطهم بالهوية الوطنية.