سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تهنئ القمص أنجيلوس سعد لإطلاق اسمه على متنزه فى كندا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:51 م
وزيرة الهجرة تهنئ القمص أنجيلوس سعد لإطلاق اسمه على متنزه فى كندا وزيرة الهجرة والقمص أنجيلوس سعد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهنئة للقمص أنجيلوس سعد، راعى كنيسة العذراء والأنباء أثناسيوس؛ لتكريمه من جانب مجلس مدينة "ميسيساجا" الكندية، وإطلاق اسمه على متنزه"Fallingbrook" بالمدينة تقديرا لدوره على مدار 40 عاما فى خدمة المجتمع.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بما تقدمه الجاليات المصرية بالخارج من جهود لخدمة الإنسانية، وتفانى أبنائها فى الاندماج فى المجتمعات والثقافات المختلفة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، جهود القمص أنجيلوس سعد في دعم الجالية المصرية في كندا، ودوره في تأسيس اكبر مدرسة مصرية بكندا ومتحف تعليمى للحضارة المصرية، ومشاركته في فعاليات رفع العلم المصرى على برلمان أونتاريو، وتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصرى فى كندا، بالإضافة إلى دوره الوطنى فى شراء شهادة بلادى الدولارية ودعم الاقتصاد المصرى فور طرحها، وقيامه بتنظيم زيارات لأبناء الجيلين الثانى والثالث بزيارات لمصر وربطهم بالهوية الوطنية.

 


الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة