سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط تفتح باب الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:18 ص
وزيرة التخطيط تفتح باب الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
كتب : أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هالة السعيد: الصندوق يهدف إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي

 

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيام شركة "إن آي كابيتال" القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد إن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
 
وأضافت السعيد أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" يعتبر أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال كافة فروع بنكي مصر والقاهرة داخل وخارج مصر.
 
ومن جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن الصندوق يعكس توجه الدولة نحو بناء أجيال مستنيرة وتطوير المنظومة التعليمية لينعكس ذلك على رخاء الشعب المصري وبناء مستقبل يلائم مكانة مصر عالميًا.
 
وفي السياق ذاته، أعرب  محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، عن سعادته بالمشاركة في طرح وإدارة هذا الصندوق الوطني الخيري الذي يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لمصر والمواطن المصري.
 
ويضم مجلس إدارة الصندوق عدد من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: السيد محمود منتصر رئيسًا، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة ليلى إسكندر، والسيد حسام الدين عبد الوهاب، والدكتورة سلمى البكري، والدكتورة داليا عبد القادر، والدكتورة دينا البرعي، والسيد رؤوف غبور، والسيد صادق السويدي.
 
وقد تم إسناد إدارة الصندوق لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بما يعزز التزام الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويُصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه كما ينشر قوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. كما سيقوم الصندوق بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.

 


هالة السعيد

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

صندوق الاستثمار القومي

إن آي كابيتال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة