سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:59 م
"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة جانب من الاحتفال
كتب تامر إسماعيل صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل مجموعة من الشباب الأفارقة والأوربيين بحفل ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ والذى أقيم أمس الثلاثاء، وغنوا جميعا الأغنية الإفريقية الشهيرة "هاكونا ماتاتا"، والتى تعنى باللغة السواحلية "لاتخف".
 
 
وتجمع عدد كبير من وفود الدول المختلفة حاملين أعلام بلادهم للمشاركة فى الغناء الذى بدأه شباب الوفد التنزانى، وانضم إليهم مشاركون يحملون علم الاتحاد الأوروبى، ثم محموعة أخرى من الشباب الكينى.
 
 
وشهدت أروقة قاعة المؤتمرات فى شرم الشيخ احتفالات كبيرة من شباب العالم المشاركين فى المنتدى والذين بلغ عددهم فى هذه النسخة الثالثة أكثر من 8 ألاف مشارك من 160 جنسية مختلفة.

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

هاكوناماتاتا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف رد منتدى شباب العالم على أكاذيب قنوات التحريض ؟ .. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:26 ص

مشاركة هندية بمنتدى شباب العالم: تكريمى يجعلنى أتحمل المسئولية أكثر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:37 ص

نائب برلمانى: منتدى شباب العالم يضع مصر على الخريطة الدولية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:30 ص

فيديو.. ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات لـ"إكسترا نيوز": شعرت بالانبهار من منتدى شباب العالم.. 3 أيام من الجلسات الدائمة ستقدم كثير من الإلهامات للمستقبل.. وأى دولة تعزل نفسها ستنتهى كما يؤكد التاريخ

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة