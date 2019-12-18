"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

كتب تامر إسماعيل صالح

احتفل مجموعة من الشباب الأفارقة والأوربيين بحفل ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ والذى أقيم أمس الثلاثاء، وغنوا جميعا الأغنية الإفريقية الشهيرة "هاكونا ماتاتا"، والتى تعنى باللغة السواحلية "لاتخف".

وتجمع عدد كبير من وفود الدول المختلفة حاملين أعلام بلادهم للمشاركة فى الغناء الذى بدأه شباب الوفد التنزانى، وانضم إليهم مشاركون يحملون علم الاتحاد الأوروبى، ثم محموعة أخرى من الشباب الكينى.

وشهدت أروقة قاعة المؤتمرات فى شرم الشيخ احتفالات كبيرة من شباب العالم المشاركين فى المنتدى والذين بلغ عددهم فى هذه النسخة الثالثة أكثر من 8 ألاف مشارك من 160 جنسية مختلفة.