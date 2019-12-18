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نيوزيلندا ترجح انجراف جثتين عقب ثوران بركان "وايت آيلاند" بالبحر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:22 ص
نيوزيلندا ترجح انجراف جثتين عقب ثوران بركان "وايت آيلاند" بالبحر بركان
أ ش أ

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رجحت الشرطة النيوزيلندية اليوم الأربعاء إنجراف الجثتين المفقودتين عقب ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" بالبحر؛ مما ينذر بإمكانية عدم العثور عليهما أبدا.
وذكرت شبكة (سي.أن.ـن.) الأمريكية أن الجثتين المفقودتين هما للسائح الأسترالي وينونا لانجفورد /17 عاما/، والنيوزيلندي هايدن مارشال إنمان /40 عاما/، الذي كان يعمل مرشدا سياحيا.
وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت - في مؤتمر صحفي اليوم - إن فرقة غطس وطائرات هليكوبتر ستواصل البحث عن الجثتين المفقودتين لمدة يوم أو يومين .. وتابع "الحقيقة هي أننا يجب أن ننتظر حتى يلفظهما البحر، وقد يحدث ذلك وقد لا يحدث".
يذكر أن البركان قد ثار الأسبوع الماضي، بينما كانت توجد 4 مجموعات سياحية على الجزيرة التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.


نيوزلندا

بركان نيوزلندا

الشرطة النيوزيلندية

جزيرة وايت آيلاند

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