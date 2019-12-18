نيابة الخليفة تقرر احتجاز هارب من حكم إعدام لحين اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته

كتب سليم على

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، باحتجاز هارب من حكم غيابى بالإعدام بعد القبض عليه مختبئا داخل شقة فى الخليفة، وذلك لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته فى القضية المتهم فيها بالقتل واستعراض القوة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، تفيد بأن "أنور.س.ا" 34 سنة عامل رخام، سابق اتهامه فى القضية رقم 6634 لسنة 2013 الأميرية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2805 لسنة 2013م الخليفة " قتل ، استعراض قوة " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 9 مايو 2018 يتردد على منطقة سكنه بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.