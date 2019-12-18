ضبط هارب من حكم إعدام مختبئا داخل شقة بالخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على هارب من حكم اعدام مختبئا داخل شقة فى الخليفة ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة ، مفادها أن "أنور.س.ا" 34 سنة عامل رخام ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6634 لسنة 2013م الأميرية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2805 لسنة 2013م الخليفة " قتل ، استعراض قوة " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 9/5/2018م يتردد علي منطقة سكنه بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنت قوة امنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.