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ضبط هارب من حكم إعدام مختبئا داخل شقة بالخليفة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:28 م
ضبط هارب من حكم إعدام مختبئا داخل شقة بالخليفة القبض على هارب من حكم إعدام مختبئا داخل شقة بالخليفة
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على هارب من حكم اعدام مختبئا داخل شقة فى الخليفة ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة ، مفادها أن "أنور.س.ا"  34 سنة عامل رخام ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6634 لسنة 2013م الأميرية " سلاح بدون ترخيص "  والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2805 لسنة 2013م الخليفة  " قتل ، استعراض قوة  " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 9/5/2018م يتردد علي منطقة سكنه بدائرة القسم.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنت قوة امنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالحكم  الصادر ضده أقر به، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.


مباحث القاهرة

هارب من حكم

الخليفة

مباحث الخليفة

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