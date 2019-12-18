سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين بالقاهرة تناقش كيفية الحفاظ على أمن المنشآت وسرية معلوماتها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:54 م
نقابة المهندسين بالقاهرة تناقش كيفية الحفاظ على أمن المنشآت وسرية معلوماتها مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، المنعقد فى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، اليوم الأربعاء حلقة نقاشية عن أمن المنشآت ألقى خلالها العميد ياسر لطفى الخبير الأمنى، الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المسئول عن أمن المنشاة، والشروط الخاصة باختيار العاملين فى المنشآت الهامة، مشيرا إلى أهمية التفتيشات الدورية والمفاجئة التى تمكن القائمين على المنشأة من صحة اختيارهم للأشخاص القائمين على الأمن، والتنبيه الدائم والمستمر على سرية المعلومات داخل كل قسم وإدارة. 
 
وتناولت المحاضرة كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكدت كذلك على عناصر الأمن الادارى، وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج خاصة أثناء تغيير دوريات العمل وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشأة والادوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل قطاع.
 
كما ناقشت المحاضرة الأولى من مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، والتى ألقاها المهندس أحمد العسقلانى "استشارى الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية" الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلى، وتناول العسقلانى الاشتعال بالشرح المفصل حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافى من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهى "المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوى"، وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.
 
WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.16.48 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.56.57 PM (1)
 

WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.56.57 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.56.58 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.56.59 PM
 

 


نقابة المهندسين

نقابة المهندسين بالقاهرة

الحريق

الصلامة والصحة المهنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. احترس من شراء شقة بعقار غير مرخص بالإسكندرية.. انتشار البناء بدون ترخيص خلال 10 سنوات ماضية أدى لزيادة العقارات المائلة.. و"نقابة المهندسين": تقرير "التربة" أهم شروط الترخيص.. وإهماله يؤدى إلى عواقب وخيمة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 م

نقابة المهندسين بالدقهلية تناقش مقترحا لتطوير مدينة دكرنس

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 10:20 ص

10 مصادر لموارد نقابة المهندسين فى القانون الجديد.. تعرف عليها

الأحد، 24 نوفمبر 2019 05:00 ص

"إسكان البرلمان" توافق على تعديل قانون نقابة المهندسين.. والنقيب يشكرها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 02:11 م

النائب محمد العقاد: تعديلات قانون نقابة المهندسين تهدف لتحسين أوضاعهم

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 06:00 ص

نقابة المهندسين بالقاهرة: تلقى طلبات التسجيل بحفل تكريم الخريجين حتى 30 ديسمبر

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 10:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة