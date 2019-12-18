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نائب وزير التعليم ينضم لكتيبة الداعمين لأول Damietta white friday أثاثك دمياطى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:20 ص
نائب وزير التعليم ينضم لكتيبة الداعمين لأول Damietta white friday أثاثك دمياطى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
دمياط عبده عبد البارى

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انضم الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم وأحد أبناء دمياط لكتيبة الداعمين لفاعليات "الجمعه البيضاء" بدمياط (Damietta white friday) أثاثك دمياطى.

 

يبدأ الحدث فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020 ويستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التى تقدمها المعارض المشتركة بالحدث بتخفيضات تصل إلى 40% بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.

 

وناشد نائب وزير التعليم المصريين بالاستفادة بالتخفيضات الكبيرة على منتجات الأثاث الدمياطي، كما دعى إلى دعم الصناعة الوطنية المتمثلة فى صناعة الأثاث.

 

وتفاعل أبناء دمياط من نجوم الفن والرياضة مع فاعليات "الجمعه البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) أثاثك دمياطى. 

 

ونشرت الغرفة التجارية بدمياط على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوهات للفنان حسن الرداد والإعلامي سيف زاهر والحارس الدولى عصام الحضرى فضلا عن الفنان حمادة هلال يدعمون تلك المبادرة.

 

وناشدت الفنانة ميار الببلاوى المصريين بالذهاب إلى دمياط بدءا من الخميس المقبل والاستفادة من الخصومات الكبيرة والعروض المقدمة فى تلك الفعالية.

 

وأبدت الفنانة إعجابها الشديد بالأثاث الدمياطى وما يتميز به من جودة وذوق عالى، كما دعا الفنان محمود متولى أحد أبناء دمياط للمشاركة فى تلك المبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية وصناعة الأثاث الدمياطى، مؤكدا أن العروض لا تقتصر على منتجات الأثاث ولكن أيضا الحلويات والفنادق والأسماك.

 

وناشد الفنان حسن الرداد المصريين بدعم تلك المبادرة والاستفادة من الخصومات الكبيرة على منتجات الأثاث الدمياطى الشهير.

 

كما دعا الإعلامي الرياضى سيف زاهر المصريين والعرب بالذهاب بدمياط والاستمتاع برأس البر وحلويات وأسماك دمياط وشراء الأثاث الدمياطى الشهير.

 

كما روج الحارس الدولى عصام الحضرى المواطنين للأثاث الدمياطي ذو السمعة الكبيرة ودعى المواطنين الذهاب إلى دمياط.

 

وفى رسالة صوتية قال الفنان حمادة هلال أنه منذ صغره ويعرف أن أثاث دمياط يتميز بالجودة والذوق الرفيع مناشدا المصريين بدعم الصناعة الوطنية.

 

وقال محمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن هذه الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتعاون بين الغرفة التجارية وشعبة منتجى وتجار الأثاث.

 

وأكد الزينى أن تلك المبادرة تستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي من خلال العديد من الخصومات والعروض التى ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بالمنتج الدمياطى، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبى احتياجات السوق العالمى .

 

وأوضح سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنه تم رصد ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والترويج لأول وايت_فرايداى بمحافظة دمياط سيستفيد منها زائر دمياط من خصومات على الأثاث الدمياطى وحلويات دمياط وأسماك دمياط ويستمتع بأكبر خصومات وتخفيضات على كل المنتجات التى تشتهر بها بدمياط

 

وكشف الجحر أن الفعاليات لن تكون يوم الجمعة فقط ولكن ستكون الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بداية من الأسبوع الثالث من ديسمبر من الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21 ديسمبرمضيفا هناك خصومات حقيقية تصل إلى 40% وعروض استثنائية من مختلف معارض الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.


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الغرفه التجاريه

شعبه الأثاث

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