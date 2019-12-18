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نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر السنوى للعلماء المصريين بالخارج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 م
نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر السنوى للعلماء المصريين بالخارج جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل (IEOS Birds Alert)، والذى يقام بعنوان " عودة الطيور المهاجرة " تحت رعاية الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

وخلال افتتاح المؤتمر قالت الدكتورة مرفت مطر منسق المؤتمر، إن المؤتمر يقام بشكل سنوى بمشاركة نخبة كبيرة من علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل والجامعات ومراكز الأورام البحثية، ومجموعة شباب الأطباء استمراراً لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي، وذلك إيماناً بأهمية التواصل وتبادل الخبرات ودراسة آخر ما توصل له العلم فى مجال بحوث الأورام فى مختلف المراكز الطبية حول العالم .

ومن جانبه أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، على أهمية مناقشة ودراسة كل ما هو جديد فى المجال الطبى وخاصة البحوث العلمية فى مجال الأورام، وذلك نظراً لكونه مرض متشعب متعدد الأبعاد، لذلك لابد من التواصل المستمر و تبادل الخبرات بين الاطباء من مختلف الجنسيات وعبر الاجيال لتحقيق الجودة الصحية المنشودة لمرضى الأورام.

ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل IEOS يقام للعام الرابع بمحافظة الأقصر، بمشاركة ما يزيد عن 300 من نخبة من الأطباء المصريين بالداخل والخارج بهدف الوصول إلى توصيات محددة للارتقاء بالبحث العلمي، وكيفية إفادة المرضى المصريين، وكذلك شباب الأطباء، ومناقشة آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام الثدي والقولون والرئة وأمراض الدم وأورام المثانة والبروستاتا والعلاج المناعي والموجه، وأحدث علاج مرض لوكيميا الدم "CAR-T"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.


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