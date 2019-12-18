ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 1133 سائحا من جنسيات مختلفة

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، السفينة السياحية "سيليسيال كريستال" قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 740راكبًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 393 فردا.

فى هذا السياق، قال اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى إنه فى إطار استقبال الرحلات السياحية بموانئ بورسعيد، تم تجميل محطة الركاب البحرية الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف، مضيفا أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربا عن سعادته بعودة السفن السياحية للموانئ والتى تمنح رسالة قوية للدول الأوروبية وشركات الملاحة العالمية بأن مصر تتمتع بالأمن والأمان.

ومن جانبه قال اللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد إن الميناء تشهد خلال ديسمبر عودة نشاط الكروز البحرى وبدء موسم السياحة الشتوى من خلال عمل السفينة بالبحر المتوسط على مدار 40 يومًا، إنه من المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحى للسفينة فى نفس اليوم لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن هذه هى الرحلة الثالثة للسفينة السياحية خلال هذا الشهر ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التى تقوم بها إلى ميناء بورسعيد.