موجز الحوادث.. الحكم على 16 متهما بالاتجار فى البشر 17 فبراير

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة

17 فبراير.. الحكم على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

المشدد 6 سنوات لـ"سايس" بتهمة حيازة مخدر البانجو فى منشأة ناصر

تجديد حبس خفير بتهمة قتل نقاش بـ"شومة" خلال مشاجرة فى دار السلام

تأجيل محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 5 يناير

الدفاع فى محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين: القضية بدون دليل وأطالب بالبراءة

حجز طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج لجلسة 18 مارس للحكم

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثورة لـ 25 ديسمبر

"الجنايات" تفض الأحراز وتستمع لدفاع 16 متهما بالإتجار فى البشر