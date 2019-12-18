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من كل بلد صورة.. احتفالات الكريسماس حول العالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:00 ص
من كل بلد صورة.. احتفالات الكريسماس حول العالم احتفالات أعياد الميلاد
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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انتشرت احتفالات أعياد الميلاد حول العالم منذ بداية شهر ديسمبر الجارى وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء احتفالات الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد المجيد حيث انطلقت مسيرات بزى سانتا كلوز فى العديد من دول العالم.

كما قام العديد من المواطنين في ألمانيا بتزيين بيوتهم بألوان رائعة احتفالا بالكريسماس كما ارتدى المواطنين في البرازيل زى سانتا كلوز وقفزوا به في مياه البحر احتفالا بأعياد الميلاد لتظل احتفالات أعياد الميلاد تعبر عن عادات وتقاليد كل شعب بمفرده.

 

ألعاب نارية بالبرازيل
ألعاب نارية بالبرازيل

 

القفز في مياه البحر بالبرازيل
القفز في مياه البحر بالبرازيل

 

ألمانيا
ألمانيا

 

المكسيك
المكسيك

 

بيلا روسيا
بيلا روسيا

 

تزيين الأشجار فى فنزويلا
تزيين الأشجار فى فنزويلا

 

تزيين البيوت فى ألمانيا
تزيين البيوت فى ألمانيا

 

روسيا
روسيا

 

سنغافورة
سنغافورة

 

هدايا فى نيجيريا
هدايا فى نيجيريا
 

احتفالات الكريسماس

أعياد الميلاد

فنزويلا

ألمانيا

عيد الميلاد

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