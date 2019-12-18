من كل بلد صورة.. احتفالات الكريسماس حول العالم

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

انتشرت احتفالات أعياد الميلاد حول العالم منذ بداية شهر ديسمبر الجارى وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء احتفالات الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد المجيد حيث انطلقت مسيرات بزى سانتا كلوز فى العديد من دول العالم.

كما قام العديد من المواطنين في ألمانيا بتزيين بيوتهم بألوان رائعة احتفالا بالكريسماس كما ارتدى المواطنين في البرازيل زى سانتا كلوز وقفزوا به في مياه البحر احتفالا بأعياد الميلاد لتظل احتفالات أعياد الميلاد تعبر عن عادات وتقاليد كل شعب بمفرده.



ألعاب نارية بالبرازيل



القفز في مياه البحر بالبرازيل



ألمانيا



المكسيك



بيلا روسيا



تزيين الأشجار فى فنزويلا



تزيين البيوت فى ألمانيا



روسيا



سنغافورة