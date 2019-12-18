مقتل 2 من الشرطة الباكستانية فى حادث إطلاق نار

لقى اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليهما اليوم الأربعاء فى مقاطعة "دير السفلى" بإقليم "خيبر باختونخوا" الباكستانى.
وذكرت قناة "سماء تى فى" الباكستانية أن الحادث وقع عندما قام مسلحون بإطلاق النيران على فردي الشرطة أثناء توقفهما على أحد الجسور، مما أسفر عن مقتلهما على الفور.
وأضافت القناة أن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب ارتكاب الحادث.
مقتل 2 من الشرطة الباكستانية فى حادث إطلاق نارالأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:24 ص
الشرطة الباكستانية
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لقى اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليهما اليوم الأربعاء فى مقاطعة "دير السفلى" بإقليم "خيبر باختونخوا" الباكستانى.
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