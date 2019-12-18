مصر للطيران: نقل أعمال نظافة الطائرات من شركة الصيانة إلى الخدمات الأرضية

كتب محمود عبد الغنى

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم البدء فى نقل أعمال مظهر الكبائن نظافة الطائرات فقط، والدفع الخلفى للطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة إلى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وأوضح رئيس الشركة فى رسالة للعاملين، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة وفقا لتعليمات وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، بما يساهم فى زيادة الأرباح وتقليل النفقات.

وأضاف رئيس الشركة أن ذلك التغييرات لن تؤثر على العاملين بالشركة،ولن تمس المصالح المادية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن الشركة تسعى دائما إلى تحسين الحالة المادية للعاملين تنفيذ لتوجيهات وزير الطيران المدني.

وأشار الطيار أحمد عادل، إلى أن الشركة حققت نتائج إيجابية فى العام المالى الحالى، مناشدا العاملين ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة.



