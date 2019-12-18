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الخطوط السعودية تشيد بمستوى الخدمات الأرضية لمصر للطيران

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:36 ص
الخطوط السعودية تشيد بمستوى الخدمات الأرضية لمصر للطيران وفدا شركة الخطوط السعودية
كتبت رحاب نبيل

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استقبل المهندس مجدى محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفدا من شركة الخطوط السعودية يضم عدد من المسؤولين بالشركة، لبحث أوجه التعاون المثمر بين الشركتين و التحاور فيما يخص الخدمة الأرضيه المقدمه لهم.
   
وأشاد قيادات الخطوط السعودية خلال اللقاء بمستوى الخدمات الأرضيه فى المرحله الحالية، والتطور الملحوظ والملموس على كافة المستويات سواء على شكل الخدمه المقدمه وتطورها، أو على مستوى أداء العاملين وإلتزامهم الكامل بتقديم خدمه متميزه تلبية بالمعايير الدوليه ، والتطور الملحوظ فى حداثة المعدات بما له من تأثير كبيرعلى شكل الخدمه المقدمه. 
         
وقال المهندس محمدين أن تطوير مستوى الخدمات أصبح هو نهج العمل فى هذه المرحلة وأنه هدف الشركة قيادات وعاملون، مع التعليمات والتكليفات الواضحة من قيادات قطاع الطيران، مؤكدا أن الإهتمام الكامل بعملاء الشركة وتحسين مستوى تقديم الخدمة، وتحديث سريع لكافة المعدات لراحة عملائنا وجذب استثمارات جديدة، وأيضآ للحفاظ على اسم شركة مصر للطيران.
 
وقدم مسئولو الشركة السعودية هدايا تذكارية لقيادات الخدمات الأرضية تعبيرآ عن تقديرهم لهم، وأيضا تعبيرا عن شكرهم لتقدم مستوى الخدمة للشركة.
 
 

الخدمات الأرضية

مصر للطيران

الخطوط السعودية

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