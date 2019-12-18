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مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالسعودية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:58 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالسعودية حادث تصادم - أرشيفية
كتبت – هناء أبو العز

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شهد طريق السيل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة أسفر عن وفاة 4 وإصابة 19 شخص.
 
وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغًا يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة أخرى، أدى إلى انقلاب الأولى التي كان على متنها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.
 
ووفقًا لموقف "سبق"، فقد تم العثور على 19 مصابا، و4 وفيات، مما استدعى تدعيم الموقع بـ11 فرقة إسعاف وفرق عناية، وعمل منطقة فرز طبي بالموقع وتقديم خدمة الإسعاف لجميع المصابين  حتى وصول الفرق المساندة إلى الموقع.
 
وأكمل الثبيتى قائلًا: تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة؛ حيث تم نقل 8 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و6 حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي و3 حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف إلى المستشفى ليصبح إجمالي الإصابات 19 حالة.
 

السعودية

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