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الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:10 ص
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف أمطار بالسعودية
كتب محمد جمال

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنى فى مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 10 مساء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول فى الأودية والشعاب.

 

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأى مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدنى فى مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.


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