مستشفى الملك عبد العزيز بالسعودية يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

كتبت هند عادل

​حصل مستشفى الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ممثلاً بإدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب مركز المهارات الفنية و معمل المحاكاة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لتفعيله برنامج Get With The Guidelines Resuscitation

ووفقا لما اعلنته وزارة الصحة السعودية، يهدف البرنامج إلى إنقاذ الأرواح من طريق السكتة القلبية داخل المستشفى وخارجه و تحسين النتائج من خلال القياس ، إضافة إلى تحسين الجودة و ترجمة المعلومات و البحث مما يدعم إنشاء ونشر المعرفة الجديدة ، إلى جانب تطوير الجيل القادم و الممارسة القائمة على الأدلة في علم الإنعاش للممارسين الصحيين خلال عمليات الإنقاذ .

و يسعى مستشفى المؤسس من خلال تفعيل هذا البرنامج إلى قياس مهارات الممارسين الصحيين قبل و أثناء و بعد عمليات الإنعاش و تحليل المعلومات للعمل على رفع المهارات و تطوير أداء الممارسين الصحيين لإيجاد جيل مؤهل عملياُ و علمياً في عمليات الإنقاذ.​