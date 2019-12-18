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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:13 م
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مستشفى الملك عبد العزيز بالسعودية يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:00 م
مستشفى الملك عبد العزيز بالسعودية يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية مستشفى الملك عبد العزيز
كتبت هند عادل

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​حصل مستشفى الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ممثلاً بإدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب مركز المهارات الفنية و معمل المحاكاة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لتفعيله برنامج Get With The Guidelines Resuscitation 

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ووفقا لما اعلنته وزارة الصحة السعودية، يهدف البرنامج إلى إنقاذ الأرواح من طريق السكتة القلبية داخل المستشفى وخارجه و تحسين النتائج من خلال القياس ، إضافة إلى تحسين  الجودة و ترجمة المعلومات و البحث مما يدعم إنشاء ونشر المعرفة الجديدة ، إلى جانب تطوير الجيل القادم و الممارسة القائمة على الأدلة في علم الإنعاش للممارسين الصحيين خلال عمليات الإنقاذ .

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و يسعى مستشفى المؤسس من خلال تفعيل هذا البرنامج إلى قياس مهارات الممارسين الصحيين قبل و أثناء و بعد عمليات الإنعاش و تحليل المعلومات للعمل على رفع المهارات و تطوير أداء الممارسين الصحيين لإيجاد جيل مؤهل عملياُ و علمياً في عمليات الإنقاذ.

 

 


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