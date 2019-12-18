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مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:45 م
مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا السفيرة ماهي حسن عبد اللطيف وديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي
كتب أحمد جمعة

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استقبلت السفيرة ماهي حسن عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الأربعاء، "ديفيد شنكر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، حيث يأتي اللقاء في إطار العلاقات النشطة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر اللقاء "جوناثان كوهين" السفير الأمريكي بالقاهرة.

 

وأكدت السفيرة عبد اللطيف خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، والتعاون مع كل من الكونجرس والإدارة الأمريكية في نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة الأوضاع في مصر، مستعرضة التطور المطرد الذي تشهده مصر على الأصعدة كافة. 

 

كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف الدولتين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

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