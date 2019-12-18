سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول عسكرى روسى: موسكو لا تسعى لزيادة قواتها فى سوريا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:02 ص
مسئول عسكرى روسى: موسكو لا تسعى لزيادة قواتها فى سوريا القوات الروسية فى سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجنرال فاليرى جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية اليوم الأربعاء أن بلاده لا تسعى إلى زيادة قواتها فى سوريا.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الجنرال فاليري جيراسيموف قوله في كلمة أمام الملحقين العسكريين الأجانب: " ما يتواجد في سوريا اليوم من قوات روسية يكفي لتقديم المساعدة الفعّالة للجيش السوري في حربه ضد المنظمات الإرهابية الدولية، ولهذا يظل الحجم العددي لقواتنا في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين كما هو بدون تغيير".
وحول ارسال روسيا مزيدا من وحدات الشرطة العسكرية إلى سوريا، قال جيراسيموف إن زيادة الشرطة العسكرية إجراء مؤقت، مشيرا إلى أن تحرير منطقة ما وراء الفرات من الإرهابيين تَطلّب استقدام المزيد من وحدات الشرطة العسكرية لتسيير الدوريات الأمنية في المنطقة.
وبدأت روسيا تساعد القوات المسلحة السورية في محاربة الإرهاب منذ سبتمبر 2015.


سوريا

روسيا

القوات الروسية بسوريا

فاليرى جيراسيموف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة